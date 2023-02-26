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Lefke, Hamitköy’ü eli boş gönderdi

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Ligde üst sıralarda kalmak isteyen Lefke ile düşme potasından uzaklaşmak isteyen Hamitköy arasında Lefke Karadağ’da oynanan karşılaşma Lefke’nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı

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Lefke, Hamitköy’ü eli boş gönderdi
Stadyum:Lefke 16 AğustosStadı        
Hakemler: Ali Özer, Halil Canaloğlu, İbrahim Katmer
Lefke: İrfan, Aykut, Yakup(83.Dk Doğukan), Kaan,Kemal, Armstrong, Okan,Behiç(77.Dk Arda),Chibuzor, Burak(65.Dk Yılmaz),Aziz
Hamitköy: Tolga, Ardahan(55.Dk Altan),Cemre(72.Dk Mustafa Çelik), İbrahim,Mehmet Koyuncu (72.Dk Mustafa Çelik)Osman,Sercan(19.Dk Mert),Serhat,Toykan,Faye,Ömer
Goller: 83.Dk Arda (Lefke)
 
AKSA Süper Ligin 18. Haftasında Lefke, Hamitköy’ü Lefke 16 Ağustos Karadağ Stadı’nda konuk etti.
18.Dk: Lefke atağında sağdan ceza alanına giren Chibuzor’un vuruşunda kaleci Tolga gole izin vermedi
57.Dk: Hamitköy atağında Toykan’ın sol çaprazdan vuruşunda savunmaya da çarpan top yandan kornere gitti.
62.Dk: Hamitköy atağında Altan’ın soldan taşıdığı topla buluşan Toykan’ın vuruşunda savunmaya da çarpan top üst direğe vurup kornere gitti.
 83.Dk: Lefke atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Arda’nın vuruşunda top filelere gitti. Lefke 1-0 Hamitköy
Geriye kalan dakikalarda Hamitköy’ün beraberlik çabaları sonuç getirmeyince maç Lefke 1 – Hamiitköy 0 şeklinde tamamlandı.
 
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