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Lefke, Atasay’a emanet

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Lefke, Atasay’a emanet
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Çağan Çerkez’in görevi bırakması ile birlikte yeni teknik adam arayışına geçen Süper Lig ekibi Lefke, Ercan Atasay ile anlaştı. Bir kaç gündür Atasay ile görüşmeleri sıklaştıran Batı temsilcisi genç teknik adamla anlaşma sağlayarak el sıkıştı. Ercan Atasay yeni takımı Lefke ile ilk idmanına dün çıktı.
 
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