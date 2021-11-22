Lapta, Dede’yi anacak

BTM Birinci Lige iddialı hazırlanan Lapta Türk Birliği Spor Kulübü hazırlık maçlarının yanı sıra anı maçlarına da başlıyor.

Lapta Türk Birliği Spor Kulübü camianın önemli isimlerinden Sinan Dede anısına 1. Sinan Dede Anı Karşılaşmasını organize etti. 1. Sinan Dede Anı Karşılaşması, Lapta Türk Birliği Spor Kulübü ile BTM Birinci Ligin diğer temsilcisi Sadrazam Kayalar Spor Kulübü arasında Lapta Şehit Şevket Kadir Stadında 11 Aralık’ta saat 14:00’te oynanacak.

