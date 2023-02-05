Lapta çıkışta

Stadyum: Mormenekşe Cemal Balses Stadı
Hakemler:Tufan Çerçioğlu, Özal Çağlayan, Hakan Gök
Yenierenköy: Zeki, Bavver, Menduh, Mehmet Biricik, Malik, İsmail Kaffaoğlu, Kemal, Rojhat, Devrim, Mehmet Çayan, Ersan
Lapta: Okyanus, Göksel, Necip, Süleyman, Tarkan, Enes, Mustafa Yaşar, Selçuk, İsmail Çakır, Aytan, Ahmet Sezer
Goller:8.Dk Mustafa Yaşar, Enes 2(Lapta), Sercan (Yenierenköy)
AKSA Birinci Ligin 17. Haftasında Yenierenköy, Lapta’yıMormenekşe Cemal Balses Stadında konuk etti.
Maça her 2 takım da atak başlarken, 8. Dakikada barajdan dönen topta Mustafa Yaşar, ceza sahası dışından yerden şutla köşeden golü attı. 0 – 1 Golden sonra etkisini artıran Lapta’da Enes kafayla ilk devrenin skorunu belirledi. 0 – 2
Yağmur altında oynanan karşılaşmanın ikinci devresinde Lapta rahat oynayarak Enes Kubat ile skoru 0 – 3 yaptı. Maçın skorunu ise Yenierenköy’den Sercan Gök duran top ile belirledi. 1 – 3
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