Kupanın şampiyonu Maunacılar

Northernland Kıbrıs Kupası final maçında Türk Ocağı ile Cihangir arasında oynanan karşılaşmada kupayı kazanan penaltı atışları sonucunda Türk Ocağı oldu

: Atatürk StadıUtku Hamamcıoğlu, Mehmet Ekşici, Arif Malek.Hüseyin, Mehmet, Bilal, İlker, Mahmut, Ömer, İbrahim, Sillah, Doğukan, Ertaç, Remzi.Dursun, Nurettin(Ali Öztürk), Selçuk, Mikail, Erol, Sercan(Mehmet), Yankı(Berhan), Hakan(Tacettin), Rahmi, Babacar, Muhittin.Dk. 77 Remzi, Dk. 100 Doğukan, Dk. 118 Bilal (T.Ocağı), Dk. 85, 94 ve 97 Ali Öztürk(Cihangir)Atatürk Stadı'nda oynanan Northernland Kıbrıs Kupası’nda Türk Ocağı ile Cihangir arasındaki karşılaşmanın normal süresi 1 -1, uzatmaları 3 -3 biterken, penaltı atışlarında rakibine 8-6’lık üstünlük sağlayan Türk Ocağı kupayı kazanan takım oldu.Cihangir'in daha üstün oynadığı ilk devrede kırmızı - mavililer, buldukları pozisyonları değerlendiremediler. Buna karşılık Türk Ocağı'nın uzaktan şut denemeleri de sonuçsuz kalınca devre 0 - 0 sona erdi.İkinci devreye Cihangir daha baskılı başladı.Dk.64 Cihangir atağında Muhittin'in ara pasıyla defans arkasında topla buluşan Hakan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda kalecinin müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Muhittin'in şutunda kaleci Hüseyin topu çıkardı.Dk.65 Hızlı gelişen Türk Ocağı atağında Cihangir defansının arkasında topla buluşan İbrahim Köse'nin vuruşunda kaleci Dursun gole izin vermedi.Dk. 77 Orta alanda Türk Ocağı takımının kazandığı topla buluşan Sillah hızla Cihangir ceza alanı önüne ilerleyerek topu sağ kanattaki Ertaç'a bıraktı. Ertaç da bekletmeden yerden kestiği topla arka direkte buluşan Remzi topu ağlarla buluşturdu. 1 -0Dk. 85 Cihangir atağında orta alandan uzun gönderilen topu Babacar kafayla Ocak defansının arkasına indirdi. Bu topla buluşan Ali Öztürk güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1Geriye kalan dakikalarda eşitlik bozulmayınca maçın normal süresi 1-1 tamamlandı ve maç uzatmaya gitti.Dk. 94 Cihangir atağında Berhan’ın pasıyla Türk Ocağı ceza yayı önünde topla buluşan Ali Öztürk çok güzel bir vuruşla topu doksan denilen köşeden ağlara göndererek skoru 1 -2 yaptı.Dk. 97Cihangir’in organize gelişen atağında Ocak ceza yayı üzerinde topla buluşan Tacettin’in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Ali Öztürk önünü boşaltarak şutunda topu üst direğin altından ağlarla buluşturdu. 1 – 3Dk. 100 Türk Ocağı atağında Sillah’ın pasıyla Cihangir ceza sahası içinde topla buluşan Ertaç topu bekletmeden müsait pozisyondaki Doğukan’la buluşturdu. Doğukan da güzel bir plase vuruşla topu köşeden ağlara göndererek skoru 2 - 3 yaptı.Dk. 118 Türk Ocağı’nın sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Ertaç’ın ortasında Cihangir defansından dönen topla ceza alanı içinde buluşan Bilal’in vuruşunda top defansın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu ve skor 3 -3 oldu.Geriye kalan dakikalarda da başka gol olmayınca maç penaltı atışlarına gitti.Penaltı atışlarında Türk Ocağı’ndan Ertaç, Remzi, Ömer, Doğukan ve Sillah gollerini atarken, Cihangir’den Muhittin, Tacettin, Rahmi penaltıdan gollerini atarken, Selçuk penaltıyı kaçırdı ve Türk Ocağı penaltı atışlarından 5 – 3 galip ayrıldı.