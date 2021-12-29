Kupada tek sürpriz Değirmenlik'ten

Nicosia Kıbrıs Kupası ilk tur maçları bugün oynanan 15 maçla başladı. Kupa yarın Göçmenköy ile Esentepe arasında oynanacak maçla tamamlandı. Kupada bugün oynanan maçlar sonucunda Gönyeli, K.Kaymaklı, Değirmenlik, Girne Halk Evi, Cihangir, China Bazaar Gençlik Gücü, Mesarya, Dumlupınar, Türk Ocağı, Yenicami, MTG, Baf Ülkü Yurdu, Yeşilova ve Lefke tur atlayan takımlar oldu.



Gönyeli – Maraş: 4 – 0

K.Kaymaklı – Yalova 5 – 0

Binatlı – Değirmenlik: 2 – 4 (Uzatmalarda)

GHE – Çanakkale: 4 – 1

Cihangir – Mormenekşe. 3 – 0

Hamitköy – China B. GG: 0 – 2

Mesarya – Yeni Boğaziçi: 3 – 1

B.Bağcıl – Dumlupınar: 1 – 3

Düzkaya – Türk Ocağı: 0 – 3

Karşıyaka – Yenicami: (6 -7) Penaltılarla)

Gençler Birliği – MTG: 0 – 3

SFC Dörtyol – DTB: 2 – 4

İncirli – Baf Ülkü Yurdu: 4 – 7

Görneç – Merit A. Yeşilova: 1 – 7

Çetinkaya – Lefke: 0 – 3

30 Aralık Perşembe, Saat 13:00

Göçmenköy – Esentepe, Atatürk Stadı, Zekai Töre

