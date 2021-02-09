Kupada ilk yarı finalist Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Bu sonuçla kupada ilk yarı finalist Medipol Başakşehir oldu.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertlilere turu getiren goller 42'de Junior Fernandes ve 96'da Fredrik Gulbrandsen'den geldi. Fenerbahçe'nin tek sayısını ise 72. dakikada Enner Valencia kaydetti.
Sarı-lacivetlilerde Mauricio Lemos 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynandı. Uzatmaların ilk devresinde 96. dakikada sahneye çıkan Fredrik Gulbrandsen attığı şık golle takımını yarı finale taşıdı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Bu sonuçla kupada ilk yarı finalist Medipol Başakşehir oldu.