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Kupada ilk yarı finalist Başakşehir

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Kupada ilk yarı finalist Başakşehir
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Bu sonuçla kupada ilk yarı finalist Medipol Başakşehir oldu.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertlilere turu getiren goller 42'de Junior Fernandes ve 96'da Fredrik Gulbrandsen'den geldi. Fenerbahçe'nin tek sayısını ise 72. dakikada Enner Valencia kaydetti.
Sarı-lacivetlilerde Mauricio Lemos 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynandı. Uzatmaların ilk devresinde 96. dakikada sahneye çıkan Fredrik Gulbrandsen attığı şık golle takımını yarı finale taşıdı.
 

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Etiketler; #Fenerbahçe #Başakşehir #Ziraat Türkiye Kupası
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