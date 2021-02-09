Kupada ilk yarı finalist Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Bu sonuçla kupada ilk yarı finalist Medipol Başakşehir oldu.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertlilere turu getiren goller 42'de Junior Fernandes ve 96'da Fredrik Gulbrandsen'den geldi. Fenerbahçe'nin tek sayısını ise 72. dakikada Enner Valencia kaydetti.

Sarı-lacivetlilerde Mauricio Lemos 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynandı. Uzatmaların ilk devresinde 96. dakikada sahneye çıkan Fredrik Gulbrandsen attığı şık golle takımını yarı finale taşıdı.

