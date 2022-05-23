Küçükler Kemal Şemiler anısına oynayacak

Çetinkaya Spor Kulübü eski başkanlarından merhum Kemal Şemiler adına düzenlenecek U-9 futbol turnuvasıyla anılacak.
Kemal Şemiler U-9 Anı Turnuvası 28 Mayıs Cumartesi saat 16.00 da Çetinkaya Spor Kulübü Metehan Tesisleri’nde başlayacak.
Turnuvaya, Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Mağusa Türk Gücü Akademi, Cihangir GSK Akademi ve 1461 İskele Trabzon Akademi katılacaklar.
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