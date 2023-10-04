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KTSYD, Tekin ve Özen’in katılımlarıyla seminer düzenleyecek

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KTSYD, Tekin ve Özen’in katılımlarıyla seminer düzenleyecek
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) eğitim faaliyetleri kapsamında, Türkiye’den konukların katılımıyla bir seminer düzenleyecek. 12 Ekim Perşembe akşamı “Sahalardan Yorumculuğa” başlığıyla düzenlenecek seminerin konuşmacıları, son dönemin popüler spor platformlarından VOLE’nin yorumcularından, Türkiye futbolunun ve spor basınının iki önemli ismi, Metin Tekin ve Önder Özen olacak. Dernek genel merkezinde düzenlenecek olan seminer, saat 18:00’de başlayacak.
 
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