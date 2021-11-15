banner583
Solo Türk, Lefkoşa semalarındaydı
Solo Türk, Lefkoşa semalarındaydı
22 0
51 0
 
Gençlere bir çelme de Yeni Boğaziçi'nden
Gençlere bir çelme de Yeni Boğaziçi'nden
80 0
GG, Dörtyol’un apoletini söktü
GG, Dörtyol’un apoletini söktü
163 0
Toyota RAV4'e maceracı versiyon
Toyota RAV4'e maceracı versiyon
55 0
Devlet ciddiyetine bakın!
Devlet ciddiyetine bakın!
438 0
Soyerspor, Çetinkaya'yı farklı yendi
Soyerspor, Çetinkaya'yı farklı yendi
27 0
banner661
banner726

KTFF yönetiminden önemli kararlar

banner476

banner714
KTFF yönetiminden önemli kararlar
banner721
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, Hasan Sertoğlu başkanlığında toplanarak bazı kararlar aldı.
Ekmekçi, BTM Kurulu’nda
Alınan kararlar şöyle.
Niyazi Güvenir başkanlığındaki BTM Kurulu’na, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Ekmekçi’nin atandı.
U15 Ligine başvurular sürüyor
U-15 Ligine başvuracak olan kulüplerin, başvurularını ilgili evraklarla birlikte KTFF Genel Sekreterliği’ne 20 Aralık 2021 tarihi, saat 17.00’a kadar teslim etmeleri gerekir.
4 hafta tescillendi
AKSA Süper Lig, AKSA 1. Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1. Liglerinin 5, 6, 7, ve 8. Hafta maçlarının tescil edildi.
Kadınlar Ligi’ne başvurular başladı
Kadınlar Ligi’ne başvuracak olan kulüplerin, başvurularını ilgili evraklarla birlikte KTFF Genel Sekreterliği’ne 20 Aralık 2021 tarihi, saat 17.00’a kadar teslim etmeleri devardı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.