KTFF yönetiminden önemli kararlar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, Hasan Sertoğlu başkanlığında toplanarak bazı kararlar aldı.

Ekmekçi, BTM Kurulu’nda

Alınan kararlar şöyle.

Niyazi Güvenir başkanlığındaki BTM Kurulu’na, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Ekmekçi’nin atandı.

U15 Ligine başvurular sürüyor

U-15 Ligine başvuracak olan kulüplerin, başvurularını ilgili evraklarla birlikte KTFF Genel Sekreterliği’ne 20 Aralık 2021 tarihi, saat 17.00’a kadar teslim etmeleri gerekir.

4 hafta tescillendi

AKSA Süper Lig, AKSA 1. Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1. Liglerinin 5, 6, 7, ve 8. Hafta maçlarının tescil edildi.

Kadınlar Ligi’ne başvurular başladı

Kadınlar Ligi’ne başvuracak olan kulüplerin, başvurularını ilgili evraklarla birlikte KTFF Genel Sekreterliği’ne 20 Aralık 2021 tarihi, saat 17.00’a kadar teslim etmeleri devardı.

