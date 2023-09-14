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Kozanköy, şampiyonluk kupasını Ataser’e getirdi

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Kozanköy, şampiyonluk kupasını Ataser’e getirdi
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BTM İkinci Ligde şampiyon olarak BTM Birinci Lige yükselen Kozanköy Spor Kulübünde şampiyonluk kutlamaları devam ediyor.
Kozanköy Spor Kulübü başkanı Ayşe Hızlıer ile yöneticiler, kulübün yanında olan ve destek veren Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser’e nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette Fırat Ataser’e plâket takdim eden Kozanköy heyeti, Fırat Ataser ile birlikte şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çektirdiler.
Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesinden ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, gerçekleştirmiş oldukları nezaket ziyareti ve plâketlerini takdiminden dolayı Kozanköy Spor Kulübüne teşekkür edilip, başarılarının devamı dilendi.
 
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