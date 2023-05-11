Köseoğlu ve Abitoğlu’na ağır cezalar

Niyazi Güvenir Başkanlığındaki BTM Kurulu, BTM 1. Lig terfi sonrasında sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar nedeniyle Miracle Demirhan SK Başkanı Necip Abitoğlu ile Antrenörü Vural Köseoğlu’na verilen cezayı açıkladı. Abitoğlu ile Köseoğlu’na yaptıkları açıklamalar pahallıya mal oldu.

BTM Kurulu’nun yaptığı açıklama şöyle:

KTTF soruşturma merciinin, Miracle Demirhan SK Başkanı Necip Abitoğlu ile Miracle Demirhan SK Antrenörü Vural Köseoğlu’nun, sosyal paylaşım sitelerinde sportmenliğe, spor ahlakına aykırı açıklamalarda bulunmaları nedeniyle kurulumuza disiplin sevkini, Miracle Demirhan SK Başkanı Necip Abitoğlu’nun sözlü savunması alınmasının yanında tüm olgular da değerlendirilmiştir.

Kurulumuzun bahse konu disiplin sevkini değerlendirmesi neticesinde;

Miracle Demirhan SK Başkanı Necip Abitoğlu’nun yaptığı sosyal medya paylaşımlarının KTFF’nin saygınlığını zedeleyen, futbolun değerini düşüren, sporda şiddet veya düzensizliği teşvik edebilecek ve taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette olması nedeniyle, DT M.37/1 (B) ve DT M. 91/2 uyarınca, 30 gün hak mahrumiyetine ve,

Miracle Demirhan SK Antrenörü Vural Köseoğlu’nun, müsabakada teknik alan ihlali nedeniyle oyun dışı bırakılmasının yanında, müsabaka sonrasında birden fazla sosyal medya paylaşımları ve yorumlarının, kişilik haklarına saldırı, hakaret, küfür ve tehdit içermesiyle birlikte, KTFF’nin saygınlığını zedeleyen, futbolun değerini düşüren, sporda şiddet veya düzensizliği teşvik edebilecek ve taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette olması nedeniyle, DT. 41/1 (C), DT 37/1 (B) ve bu yıl içerisinde alınan disiplin cezasının tekerrürü nedeniyle, DT 11 maddeleri uyarınca 7 müsabakadan men ve ilgili Antrenörün müsabakada teknik alandan ihraç nedeniyle de DT 88/3 maddesi uyarınca 1 müsabakadan men, toplamda 8 müsabakada men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

