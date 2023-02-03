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Kırıkkale, Ahmet Topuz’a emanet

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Kırıkkale, Ahmet Topuz’a emanet
İktisatbankası BTM İkinci Ligde mücadele edecek olan takımlardan Kırıkkale teknik adamını belirledi. Hüseyin Osmanoğlu başkanlığındaki Kırıkkale yönetimi, takımı genç teknik adam Ahmet Topuz’a emanet etti. Cihangir alt yapısında başarılı işlere imza atan Ahmet Topuz, Kırıkkale’yi başarıya taşımayı hedefleyecek. Ahmet Topuz’un, Kırıkkale’de birlikte çalışacağı teknik ekibi ise ilerleyen günlerde belli olacak.
 
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