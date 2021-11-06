Kazanan dostluk oldu

Lefke ile Gönyeli arasında oynanan maç öncesinde, maç sırasında ve maç sonrasında yaşanan dostluk ön plana çıkarken, maç da 1 – 1 berabere tamamlandı. Gönyeli Ahmet Can ile öne geçerken, Lefke Kasım ile beraberliği yakaladı

Niyazi ERGÜLEN

Stadyum: 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Hüseyin Özaşık, Mustafa Torun

Lefke: Mehmet Özeralp, Kemal Solkanat (Dk.90 Batılay), Semih, Yılmaz Şipal (Dk.46 Mehmet Toros), Kasım, Armstrong, Aykut, Yakup (Dk.70 Mustafa Tahsildaroğulları), Aziz, Kaan, Rahmi

Gönyeli: Kemal Bağbal, Azat, Isaac, Talat, Ahmet Can (Dk.90 Mustafa Hacı), Kahraman (Dk.46 Ulaş), Erdinç (Dk.46 Yusuf), Burak (Dk.70 Hamis), Sylla, Ahmet Hatay, Süleyman

Goller: 57.Dk (P) Kasım (Lefke)- 44.Dk Ahmet Can (Gönyeli)



AKSA Süper Lig'in 8.haftasında zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta

Lefke 16 Ağustos Stadı'ndaki maç 1-1'lik eşitlikle noktalandı. Karşılaşmanın ilk devresinde

Bu sonuçla Lefke puanını 15'e yükseltirken, Gönyeli 17 puana yükseldi. Ligin 9.haftasında Lefke, Cihangir deplasmanına konuk olurken, Gönyeli de kendi evinde Mesarya'yı ağırlayacak.

Lefke 16 Ağustos StadıEvren Karademir, Hüseyin Özaşık, Mustafa TorunMehmet Özeralp, Kemal Solkanat (Dk.90 Batılay), Semih, Yılmaz Şipal (Dk.46 Mehmet Toros), Kasım, Armstrong, Aykut, Yakup (Dk.70 Mustafa Tahsildaroğulları), Aziz, Kaan, RahmiKemal Bağbal, Azat, Isaac, Talat, Ahmet Can (Dk.90 Mustafa Hacı), Kahraman (Dk.46 Ulaş), Erdinç (Dk.46 Yusuf), Burak (Dk.70 Hamis), Sylla, Ahmet Hatay, Süleyman57.Dk (P) Kasım (Lefke)- 44.Dk Ahmet Can (Gönyeli)AKSA Süper Lig'in 8.haftasında zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Lefke ile Gönyeli karşı karşıya geldi.Lefke 16 Ağustos Stadı'ndaki maç 1-1'lik eşitlikle noktalandı. Karşılaşmanın ilk devresinde Ahmet Can Temel 'in golüyle öne geçen Gönyeli'ye, Lefke ikinci devrede Kasım Tağman'ın penaltı golüyle cevapverdi.Bu sonuçla Lefke puanını 15'e yükseltirken, Gönyeli 17 puana yükseldi. Ligin 9.haftasında Lefke, Cihangir deplasmanına konuk olurken, Gönyeli de kendi evinde Mesarya'yı ağırlayacak.