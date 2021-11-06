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Kazanan dostluk oldu

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Lefke ile Gönyeli arasında oynanan maç öncesinde, maç sırasında ve maç sonrasında yaşanan dostluk ön plana çıkarken, maç da 1 – 1 berabere tamamlandı. Gönyeli Ahmet Can ile öne geçerken, Lefke Kasım ile beraberliği yakaladı

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Kazanan dostluk oldu
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Niyazi ERGÜLEN
Stadyum:Lefke 16 Ağustos Stadı
Hakemler:  Evren Karademir, Hüseyin Özaşık, Mustafa Torun
Lefke: Mehmet Özeralp, Kemal Solkanat (Dk.90 Batılay), Semih, Yılmaz Şipal (Dk.46 Mehmet Toros), Kasım, Armstrong, Aykut, Yakup (Dk.70 Mustafa Tahsildaroğulları), Aziz, Kaan, Rahmi
Gönyeli: Kemal Bağbal, Azat, Isaac, Talat, Ahmet Can (Dk.90 Mustafa Hacı), Kahraman (Dk.46 Ulaş), Erdinç (Dk.46 Yusuf), Burak (Dk.70 Hamis), Sylla, Ahmet Hatay, Süleyman
Goller:  57.Dk (P) Kasım (Lefke)- 44.Dk Ahmet Can (Gönyeli)
 
AKSA Süper Lig'in 8.haftasında zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Lefke ile Gönyeli karşı karşıya geldi.
Lefke 16 Ağustos Stadı'ndaki maç 1-1'lik eşitlikle noktalandı. Karşılaşmanın ilk devresindeAhmet Can Temel'in golüyle öne geçen Gönyeli'ye, Lefke ikinci devrede Kasım Tağman'ın penaltı golüyle cevapverdi.
Bu sonuçla Lefke puanını 15'e yükseltirken, Gönyeli 17 puana yükseldi. Ligin 9.haftasında Lefke, Cihangir deplasmanına konuk olurken, Gönyeli de kendi evinde Mesarya'yı ağırlayacak.
 
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Etiketler; #lefke #Gönyeli
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