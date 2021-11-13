Kaymaklı’dan, Doğan’a geçit yok

Küçük Kaymaklı, önemli eksiklerle karşısına çıkan Doğan Türk Birliği ile deplasmanda golsüz berabere kalarak 1 puan almayı başardı. Doğan Türk Birliği ise zirve yarışında önemli bir yara daha aldı

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Mehmet Ekşici, Burak Mandıralı

DTB: Dursun, Ahmet Sönmez, Salih(Dk.73 Hamit), Afün (Dk.87 Mahmut), Tansel (Dk.82 Kaan), Halil, Sercan, Ali Akbulut, Doğukan (Dk.82 Arseven), Mıchael, Farouk

K.Kaymaklı: Raif, Bahadır, Sena, Mikail, Tuğrul (Dk.57 Hasan), Muhammet (Dk.73 Mehmet Koyuncu)(Dk.85 Ahmet), Çağlar (Dk.73 Yaşar), Muhammed Uçar, Felix, Özgür (Dk.73 Arda), Gökhan



AKSA Süper Lig'de 9.hafta karşılaşmasında Doğan Türk Birliği ile Küçük Kaymaklı karşı karşıya geldi. Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle noktalandı.

Küçük Kaymaklı, önemli eksiklerle karşısına çıkan Doğan Türk Birliği ile deplasmanda golsüz berabere kalarak 1 puan almayı başardı. Doğan Türk Birliği ise zirve yarışında önemli bir yara daha aldı. Özellikle Küçük Kaymaklı, cephesi hakeme tepki gösterirken, 1 pozisyonda penaltılarının verilmemesi tepkileri büyüttü.

0 – 0’lık sonuçla her iki takım da puanını 15'e yükseltti. Ligde 10.haftada Doğan Türk Birliği, Yenicami ile deplasmanda karşılaşırken, Küçük Kaymaklı da kendi evinde Gönyeli'yi konuk edecek.

