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Kaymaklı’da tek aday Akay Aşina

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Kaymaklı’da tek aday Akay Aşina
Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nde Olağan Genel Kurul bu akşam gerçekleştirilecek. Küçük Kaymaklı kulüp lokalinde yer alacak olan genel kurul saat 18.00’de başlayacak.
Başkanlık seçimi gündem maddesinin de yer aldığı genel kurulda başvuru süresi dolarken kulübün mevcut başkanı Akay Aşina adaylık başvurusu yapan tek isim olarak üyelerin onayını isteyecek.
Açılışın ardından Başkanlık Divanının oluşturulması gündem maddesi ile devam edecek olan genel kurulda, faaliyet raporu okunarak üyelerin onayı istenecek. Ardından Başkan, Yönetim Kurulu, Disiplin ve Denetleme kurullarının seçimi ile birlikte kapanış ve temenniler gündem maddesiyle genel kurul tamamlanacak.
 
 
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