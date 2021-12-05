Kaymaklı zoru başardı

Küçük Kaymaklı, Hamitköy karşısında uzun süre geride götürdüğü mücadeleden, 9 kişi kalmasına rağmen son anlarda bulduğu gollerle galip ayrılıp çıkışını sürdürdü. Maçını 10 kişi tamamlayan Hamitköy ise kazandım dediği maçı kaybederek demoralize olurken; maç boyunca hakem Ali Özer’in kararlarına tepki gösterdi

Stadyum: Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Ali Özer, İsmail Egeli, Mehmet Ekşici

K.Kaymaklı: Salih Ökten, Mehmet Kaygısız, Sena, Mikail, Muhammet, Çağlar, Muhammed Uçar (Dk.82 Sertan), Felix, Özgür (46.Dk Mehmet Koyuncu), Bahadır, Gökhan (62.Dk Tuğrul)

Hamitköy: Tolga, Toykan, Galip, İbrahim Kaba (80.Dk Taner), Kemal (60.Dk Ömer), Rifat, İbrahim Öksüzoğulları, Mert, Serhat (88.Dk Salih), Ardahan (60.Dk Burak), İbrahim Güler

Kırmızı kart: 74.Dk Mehmet Kaygısız, 79.Dk Tuğrul (K.Kaymaklı)-90+7.Dk Mert Ateş (Hamitköy)

Goller: 90+2.Dk Felix ,90+6.Dk Mikail (K.Kaymaklı)-12.Dk Toykan (Hamitköy)



AKSA Süper Ligin 12.haftasında K.Kaymaklı konuk ettiği Hamitköy’ü uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Maçı çeviren isim ise Felix oldu.

Karşılaşmada Küçük Kaymaklı'ya galibiyeti getiren golleri Felix ve Mikail kaydederken, Hamitköy'ün tek golü Toykan’dan geldi.

8.Dk: Kaymaklı atağında Felix ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Özgür’ün vuruşunda top direkten geri geldi.

12.Dk:Sağ kanattan Hamitköy kontra atağa Kemal ile çıktı ve ceza sahasına girdi. Pasını ceza sahası içerisindeki Toykan ile buluşurdu. Toykan’ın vuruşunda top filelere gitti. K.Kaymaklı 0-1 Hamitköy

17.Dk: Hamitköy atağında Ardahan’ın pasıyla topla buluşan Rifat’ın vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.

62.Dk: K.Kaymaklı atağında yapılan ortada Felix vuruşunu yaptı ancak Hamitköy savunmasında Mert topu çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

74.Dk: K.Kaymaklı’da Mehmet Kaygısız çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

79.Dk: K.Kaymaklı’da Tuğrul orta sahada rakibine yaptığı sert faul sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+2.Dk: K.Kaymaklı’da kazanılan frikiği kullanan Felix’in vuruşunda top filelere gitti. K.Kaymaklı 1-1 Hamitköy

90+6.Dk: K.Kaymaklı atağında Hamitköy savunmasının uzaklaştıramadığı topa iyi vuran Mikail topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 2-1 Hamitköy

90+7.Dk: Hamitköy’de Mert Ateş kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Küçük Kaymaklı puanını 22'ye yükseltirken, Hamitköy 11 puanda kaldı. Küçük Kaymaklı, gelecek hafta Göçmenköy ile karşılaşırken, Hamitköy de kendi evinde Yenicami ile karşılaşacak.

