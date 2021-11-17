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Kaymaklı kara bulutlara teslim

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Kaymaklı kara bulutlara teslim
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AKSA Süper Ligde başarılı bir sezon geçiren Küçük Kaymaklı’nın futbolcuları şanssız bir dönem geçiriyor.
Küçük Kaymaklı’nın tam 7 futbolcusu hastalık ve sakatlık nedeniyle tedavi görüyor.
Kaleci Raif Pehlivan ile Muhammet Ali Uçar’a korona virüs bulaşırken, 3 futbolcu, Özgür Ongun, Bahadır Göçben ve Tuğrul Çiftçioğlu’na ise serum tedavisi uygulanıyor. Diğer kaleci Efe Erdem Karakaş ise ameliyat olacak. Takımın genç futbolcusu Sena Develioğlu’nun ise dün Gönyeli ile oynanacak maça yönelik yapılan antrenmanda ikili mücadelede burnu kırıldı. Tedavisine başlanan Sena’nın durumu doktor raporuna göre belli olacak.
Küçük Kaymaklı’nın, 10. Haftada Şht Hüseyin Ruso Stadında lider Gönyeli ile oynayacağı maça U20 Takımından takviye yaparak çıkması bekleniyor.
 
 
 
 
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