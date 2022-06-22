Kaymaklı kaleyi sağlama aldı

Süper Lig ekibi K.Kaymaklı geçtiğimiz yıl Gençlik Gücü’nden kiraladığı kaleci Raif Pehlivan’ı oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisli olarak kadrosuna dahil etti

AKSA Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı, geçtiğimiz yıl kiralık olarak kadrosunda bulunan Raif Denktaş Pehlivan’ın bu kez bonservisli olarak kadrosuna kattı.

Başkentin yeşil siyahlı ekibi Pehlivan’ı geçtiğimiz yıl Gençlik Gücü’nden kiralarken, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini almış oldu.

Konu ile ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada “Kaleyi sağlama aldık. Satın alma opsiyonu bizde olan Kalecimiz Raif Denktaş Pehlivan'ın transferi gerçekleşmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Geride bıraktığımız sezon takım savunması anlamında iyi bir sezon geçiren Küçük Kaymaklı’da Pehlivan’ın kaledeki performansı da bu olumlu istatistikte etkili olmuştu.

Öte yandan yine geçtiğimiz sezon Gençlik Gücü’nden kiralanan K.Kaymaklı defansının bel kemiği Mehmet Kaygısız ile Kaymaklı yönetimi anlaştı. Kaymaklı yönetiminin GG’yle Kaygısız’ın bonservisi için masaya oturacak.

