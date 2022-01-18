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Kaymaklı güç depoluyor

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Teknik direktör Derviş Kolcu ve antrenör Ahmet Zaifoğlu yönetiminde çift idmanla yoğun çalışma temposu içinde olan K. Kaymaklı takımı Acapulco Otel’de yaptığı kamp çalışmasıyla güç depoluyor

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Kaymaklı güç depoluyor
Necati KÜLAHLILAR
AKSA Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı Acapulco Otel’deki4 günlük kamp çalışmalarına sürdürüyor. Teknik direktör Derviş Kolcu ve antrenör Ahmet Zaifoğluyönetiminde çift idmanla yoğun çalışma temposu içinde olanK. Kaymaklı takımı güç depoluyor.17 Ocak Pazartesi günü kampa başlayan Küçük Kaymaklı yarın kampı tamamlayacak.
Teknik direktör DervişKolcu yaptığı açıklamada İyi bir hazırlık ve kamp dönemi geçirdiklerini belirterek ligin ikinci devresine hazır olacaklarını söyledi.
Öte yandan K.Kaymaklı yönetimi bu akşam düzenleyeceği dayanışma gecesini kulübün önemli isimlerinden biri olan Oktay Mertdin’in vefatı nedeniyle ileriki bir tarihe erteledi.
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