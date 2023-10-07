Kaymaklı, Dumlupınar’a da boyun eğdi

Stadyum:K.Kaymaklı Şht.HüseyinRuso Stadı
Hakemler: Şakir Azizoğlu, Hakan Gök, Özal Çağlayan
K.Kaymaklı:Raif,Billy,Tuğrul(71.Dk Adnan),Halil,Rifat(85.Dk Yağış),Mehmet Kaygısız,Mehmet Öztürk(45.Dk Hasan),Boran,Muhammed,Felix,Bahadır(45.Dk Arda)
Y.Dumlupınar:Türkkan,Olcay,İsmail,Berke,BerkBüyükkal(83.Dk Berk Güçlücan),Mert(71.Dk Osman),Mehmet Altın(83.Dk Mehmet Gürbıyık), Cedric, Mehmet Erol(90+3.Dk Nazım), Kadir, Adjessa(90+3.Dk Oladimeji)
Goller:49.Dk Billy (K.Kaymaklı)-14.Dk (P), 24.Dk Mehmet Altın,73.Dk Berk(Dumlupınar)
Aksa Süper Ligin 3. Haftasının önemli maçında ilk haftanın puansız takımı K.Kaymaklı ile 2 galibiyetli Yonpaş Dumlupınar arasındaki mücadelede konuk Y.Dumlupınar sahadan 3 – 1 galip ayrıldı.
13.Dk: Dumlupınar atağında soldan ceza alanına giren Mert, Mehmet Kaygısız’ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Şakir Azizoğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mehmet Altın topu filelere gönderdi.K.Kaymaklı 0-1 Dumlupınar
24.Dk: Adjessa , MehmetKaygısız’dan topu kazanıp ara pasını Mehmet Altın’a aktardı. Kaleci Raif ile karşı karşıya kalan Mehmet Altın vuruşunda topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 0-2 Dumlupınar
33.Dk: Dumlupınar atağında Mehmet Altın’ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Berk ceza alanı içerisinde vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti.
49.Dk: Kaymaklı atağında Felix sağdan topu ortaladı ve arka direkte Billy iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 1-2 Dumlupınar
65.Dk: Kaymaklı atağında Felix sağdan topu ceza alanına ortaladı. Rifat’ın kafa vuruşunda top üstten dışarıya gitti.
73.Dk: Dumlupınar atağında Berk ceza sahası dışı sol çaprazdan etkili bir vuruşla topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 1-3 Dumlupınar
81.Dk: Dumlupınar atağında Mehmet Altın ceza sahası içerisi sol çaprazda sert bir şut attı. Kaleci Raif’ten dönen topa Adjessa vurdu ancak Raif gole izin vermedi.
87.Dk: Dumlupınar’da Adjessa, Kaygısız’a yaptığı pres sonrası topu kazandı ve kaleci Raif ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Raif topu kornere çeldi.
Geriye kalan dakikalarda da gol oladı ve maç Y. Dumlupınar’ın 3 -1 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla K.Kaymaklı 3 haftayı da puansız kapatırken, Dumlupınar 3’te 3 yaparak puanını 9’a yükseltti.
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