Kaymaklı'da Yıldızev bıraktı

Aksa Süper Lig ekibi K.Kaymaklı’da 3 hafta önce teknik direktör Serkan Önet’in istifası sonrasında göreve gelen Küçük Kaymaklı antrenörü Cemre Yıldızev istifa etti. Takımın başında 3 maça çıkan Yıldızev 3 mağlubiyet almıştı. Yıldızev kararını dün yönetime iletti.
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