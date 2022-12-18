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Kaymaklı'da Yıldızev bıraktı

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Kaymaklı'da Yıldızev bıraktı
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Aksa Süper Lig ekibi K.Kaymaklı’da 3 hafta önce teknik direktör Serkan Önet’in istifası sonrasında göreve gelen Küçük Kaymaklı antrenörü Cemre Yıldızev istifa etti. Takımın başında 3 maça çıkan Yıldızev 3 mağlubiyet almıştı. Yıldızev kararını dün yönetime iletti.
 
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