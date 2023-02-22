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Kaymaklı adını çeyrek finale yazdırdı

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Küçük Kaymaklı, Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda konuk ettiği Unimar Maraş’ı her iki devrede bulduğu birer golle 2-0 mağlup edere çeyrek finale yükseldi

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Kaymaklı adını çeyrek finale yazdırdı
Yer: Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Şakir Azizoğlu, Sertan Alkın, Halil Erdem Canaloğlu, Hakan Ünal
Küçük Kaymaklı: Raif, Mehmet Göçben, Bahadır, Ahmet Hatay, Felix, Hasan Evren, Arda, Muhammet, Mehmet Öztürk, Ahmet Öztürk
Ünimar Maraş: Cenkay, Emre, Serkan, Muzaffer, Burak, Anıljan, Mustafa, Mehmet, Oğuz, Onur, Hasan
Goller: Dk. 14 Hasan Celil Evren, Dk. 82 Yağış Gençay (KK)
 
İbrahim DALOĞLU
Northernland Kıbrıs Kupası 2.tur maçında Küçük Kaymaklı ile Ünimar Maraş karşı karşıya geldi. Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan mücadeleyi yeşil siyahlı ekip 2-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Küçük Kaymaklı’ya çeyrek final vizesini getiren golleri Hasan Celil Evren ve Yağış Gençay kaydetti.
Dk. 9 Ünimar Maraş atağında atılan uzun topta Burak Karabacak kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top dışarıya gitti.
Dk. 14 K.Kaymaklı atağında topu önünde bulan Hasan Celil Evren, sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi (1-0).
İlk devreyi Küçük Kaymaklı 1-0 önde tamamladı.
Dk. 63 Ünimar Maraş futbolcusu Burak Karabacak’ın frikik vuruşunu Raif çıkardı.
Dk. 66 Ünimar Maraş futbolcusu Emre Uysal’ın frikik vuruşu direkten döndü.
Dk. 73 K.Kaymaklı’nın kazandığı serbest vuruşta Ahmet Hatay’ın frikik vuruşunda kaleci Cenkay golü önledi.
Dk. 82 K.Kaymaklı atağında Alp Gazi’nin pasında Yağış topu kontrol etti ve müthiş bir vuruşla skoru 2-0’a getirdi.
Dk. 90+2 Gelişen KK atağında Hasan Evren kaleciyi de çalımladı ancak topa vuramadı ve yeşil siyahlılar mutlak bir golden oldu.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Küçük Kaymaklı adını çeyrek finale yazdırdı.
 
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