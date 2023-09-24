Kartal, ilk devreden Yunusları parçaladı

Yenicami konuk ettiği Pera Gençler Birliği’ni ilk devrede bulduğu gollerle 3 – 1 mağlup ederek sezona üç puanla başlamanın mutluluğunu yaşadı

Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Serkan Özdenkci, Burak Yiğit

Yenicami: İdris, Fikret (Doğukan), Hüseyin, Emirhan( Barış), Kaan(Görkem), Yakup, Uzochukwu Ugwu, Yao Christian( Cenker), Koray (Karan), Hasan Kanlı, Ali.

Pera G. Birliği: Hamit, Mehmet Ali, İsmet (Dk.46 Galip), Ali Moafi, Arda(Dk.60 Abdülaziz), Ahmet Kara, Gabriel Bawa, Berk , Yıldıray (Dk.46 Sertan), Eray(Dk.79 Bülent), Obochi

Goller: Dk.18 (P) Hasan Kanlı, Dk.34 ve 45 Uzochukwu Ugwu (Yenicami) – Dk.78 Sertan Kurukafa (Pera L. G. Birliği)



AKSA Süper Lig’in ilk haftasında Yenicami, ligin yeni ekibi Pera Larnaka Gençler Birliği’ni konuk etti. Atatürk Stadı’nda yer alan karşılaşmada siyah beyazlılar İskele ekibini yeni transferlerinin kaydettiği gollerle 3-1 mağlup etti.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynan karşılaşmaya iyi başlayan Yenicami ilk devrede bulduğu gollerle rakibini mağlup etmeyi başardı.

Yenicami’nin galibiyet golleri 18’nci dakikada penaltıdan Hasan Kanlı ve 34 ile 45’inci dakikalarda Uzochukwu’dan geldi. Gençler Birliği’nin tek sayısını oyuna sonradan dahil olan Sertan Kurukafa 78’nci dakikada attı.

Sezona 3 puanla başlayan Yenicami gelecek hafta Doğan Türk Birliği’ne konuk olacak. Pera Larnaka Gençler Birliği ise Mağusa Türk Gücü’nü ağırlayacak.

