Kargalar, Efsaneyi 'yedi' bitirdi

Futbolda 2023-24 Aksa Süper Liginin açılış maçında son şampiyon Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Çetinkaya’yı 7 – 1 mağlup ederek sezona adeta fırtına gibi başladı

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük StadıMehmet Sezener, Yusuf Atlar, Şahin Coşkun, Sabriye AtikoğluUfuk, Sinan(Mehmet Gürlü), Zihni, Ünal(Doğukan), Uğur, Nevzat(Arif), Mustafa, Hasan Celil(Emre Özsin), Erhun, Şenol(Doukara), Dino PeterKemal, Behiç, Çağdaş(Hamit), Ali Nazlı(Agit), Aşkın(Ömer), Cemal(Muammer), Recep, Yasin(Emre), Tunahan, Osita, Ernest.: Dk. 1 ve 70 Dino Peter, Dk. 25 ve 42 Şenol, Dk. 56 Erhun, Dk. 59 Doukara, Dk. 80 Arif (Pen)(MTG), Dk. 62 Ernest(Pen.)(Çetinkaya)Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun organize ettiği Aksa Futbol Ligleri 2023-24 sezonu dün oynanan Mağusa Türk Gücü – Çetinkaya maçıyla başladı.Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan 1. Hafta maçında son şampiyon Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Çetinkaya’yı her iki devrede bulduğu gollerle 7 - 1 mağlup ederek sezon farklı galibetle başladı.Orta hakemliğini Mehmet Sezener’in yaptığı karşılaşmaya MTG adeta 1 – 0 önde başladı. Maçın başında bu Dino Peter’in mükemmel golüyle 1 – 0 öne geçti.Dk. 25’te Şenol kafa golüyle skoru 2 – 0 yaparken, 42. dakikada yine sahneye çıkan Şenol attığı golle ilk devrenin skorunu 3 – 0 olarak belirledi.İkinci devreye oyuncu değişikliğiyle başlayan MTG yine oyunda üstünlüğü kurdu. 56. Dakikada Erhun güzel bir golle skoru 4 – 0 yaparken, 59. Dakikada ise oyuna ikinci devrede giren Doukara’nın attığı golle skor 5 – 0 oldu.Çetinkaya 62. Dakikada kazandığı penaltı atışında Ernest topu ağlara göndererek skoru 5 – 1 yaptı.MTG’de gol perdesini açan Dino Peter 70. Dakikada attığı golle skor 6 -1 oldu. Dk. 80 MTG atağında Çetinkaya ceza sahası içinde topla buluşan Arif’e yapılan müdahaleyle yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. Penaltı atışını kullanan Arif golünü atarak skoru 7 – 1 yaptı.Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç MTG 7 – Çetinkaya 1 şeklinde tamamlandı.