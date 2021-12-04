Karadağ’dan lider çıktı

Lefke, Covid 19 ve sakatlıktan dolayı sıkıntılı çıktığı maçta Y.Dumlupınar’ı Hermann’ın golü ile mağlup ederek günü maç fazlasıyla lider kapattı. Y.Dumlupınar ise istikrarsız gidişini devam ettirerek yaklaşık 50 dakika 10 kişi oynadığı mücadeleden mağlup ayrıldı

Stadyum: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Hüseyin Özaşık, Olgun Canik

Lefke: Mehmet Özeralp, Aykut, Kemal (Dk.90 Tuncay), Semih,Yılmaz, Hermann, Kasım (82.Dk Yılmaz Çetin), Mustafa Tahsildaroğulları (Dk.90 Seydi), Armstrong, Aziz, Rahmi

Y.Dumlupınar: Türkkan, İsmail, Olcay, Mehmet Gürbıyık, Berke, Mert (Dk.18 Osman), Mehmet Altın, Tufan, Emre Soytürk, Weston, Eray (Dk.56 Tahsin) (Dk.75 Burak)

Kırmızı Kart: 43.Dk Berke (Y.Dumlupınar)

Goller: 62.Dk Hermann (Lefke)



Niyazi ERGÜLEN

AKSA Süper Ligin 12.hafta karşılaşmasında Lefke ile Yonpaş Dumlupınar karşı karşıya geldi. Karadağ’da rakiplerine geçit vermeyen Lefke'ye galibiyeti getiren golü Hermann kaydetti.

43.Dk: Y.Dumlupınar’da Berke yaptığı faulden dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

50.Dk: Lefke atağında Kasım’ın vuruşu az farkla dışarıya gitti.

62.Dk: Lefke atağında Mustafa topu sağdan ceza sahasına ortaladı ve Hermann’ın vuruşunda top filelere gitti. Lefke 1-0 Y.Dumlupınar

Lefke bu sonuçla puanını 24'e yükseltirken, Yonpaş Dumlupınar 17 puanda kaldı. Lefke gelecek hafta Merit Alsancak Yeşilova deplasmanına konuk olurken, Yonpaş Dumlupınar ise kendi evinde Mesarya'yı ağırlayacak.

