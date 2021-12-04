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Karadağ’dan lider çıktı

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Lefke, Covid 19 ve sakatlıktan dolayı sıkıntılı çıktığı maçta Y.Dumlupınar’ı Hermann’ın golü ile mağlup ederek günü maç fazlasıyla lider kapattı. Y.Dumlupınar ise istikrarsız gidişini devam ettirerek yaklaşık 50 dakika 10 kişi oynadığı mücadeleden mağlup ayrıldı

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Karadağ’dan lider çıktı
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Stadyum: Lefke 16 Ağustos Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Hüseyin Özaşık, Olgun Canik
Lefke: Mehmet Özeralp, Aykut, Kemal (Dk.90 Tuncay), Semih,Yılmaz, Hermann, Kasım (82.Dk Yılmaz Çetin), Mustafa Tahsildaroğulları (Dk.90 Seydi), Armstrong, Aziz, Rahmi
Y.Dumlupınar: Türkkan, İsmail, Olcay, Mehmet Gürbıyık, Berke, Mert (Dk.18 Osman), Mehmet Altın, Tufan, Emre Soytürk, Weston, Eray (Dk.56 Tahsin) (Dk.75 Burak)
Kırmızı Kart:  43.Dk Berke (Y.Dumlupınar)
Goller: 62.Dk Hermann (Lefke)
 
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Süper Ligin 12.hafta karşılaşmasında Lefke ile Yonpaş Dumlupınar karşı karşıya geldi. Karadağ’da rakiplerine geçit vermeyen Lefke'ye galibiyeti getiren golü Hermann kaydetti.
43.Dk: Y.Dumlupınar’da Berke yaptığı faulden dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
50.Dk: Lefke atağında Kasım’ın vuruşu az farkla dışarıya gitti.
62.Dk:  Lefke atağında Mustafa topu sağdan ceza sahasına ortaladı ve Hermann’ın vuruşunda top filelere gitti. Lefke 1-0 Y.Dumlupınar
Lefke bu sonuçla puanını 24'e yükseltirken, Yonpaş Dumlupınar 17 puanda kaldı. Lefke gelecek hafta Merit Alsancak Yeşilova deplasmanına konuk olurken, Yonpaş Dumlupınar ise kendi evinde Mesarya'yı ağırlayacak.
 

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Etiketler; #Yonpaş Dumlupınar #lefke
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