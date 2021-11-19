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Karadağ’da Berkalp dönemi

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Karadağ’da Berkalp dönemi
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AKSA Süper Lig’in batı bölgesi temsilcisi Lefke’de görevinden ayrılan teknik direktör Toygar Davulcu’nun yerine yeni teknik direktör dün gece belirlendi.
Toygar Davulcu’nun istifasının ardından toplanan yönetim kurulu deneyimli teknik direktör Cenk Berkalp ile anlaştı.
Cenk Berkalp ile Lefke Başkanı Adnan Doğruyol dün gece el sıkıştı.


 
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