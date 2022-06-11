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Kaplıca, lideri devirdi

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Kaplıca Emre Genç Stadı’nda oynanan ve hakemliğini Şakir Azizoğlu’nu yaptığı karşılaşmada Kaplıca Karadeniz 61 takımı haftaya lider giren Yarköy’ü 2-0 mağlup etti

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Kaplıca, lideri devirdi
İktisatbank BTM 2. 7. Grup 4. Hafta mücadelesinde haftaya lider olarak başlayan Yarköy konuk ettiği Kaplıca Karadeniz 61 takımına mağlup olarak liderlik koltuğunu kaybetti.
Kaplıca Emre Genç Stadı’nda oynanan ve hakemliğini Şakir Azizoğlu’nu yaptığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
İkinci devreye iyi başlayan Kaplıca Karadeniz 61 takımı gol kralı Berkant’ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Kaplıca takımı kaptanı Ogün Dursun’un ayağından bulduğu golle skoru 0-2 yaparak maçın skorunu da belirledi. Yarköy 0 –2 Kaplıca Karadeniz 61.
Bu sonucunda ardından Yarköy 7 puanda kalırken, Kaplıca Karadeniz 61 puanını 8 yaparak averajla 2. sırada kaldı.
 
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