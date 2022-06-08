banner762
banner815
Klasikler 7.YDÜ Rallisi ile yollardaydı
Klasikler 7.YDÜ Rallisi ile yollardaydı
1 0
“Böylesi Avrupa’da bile yok”
“Böylesi Avrupa’da bile yok”
14 0
 
Çevre Dairesi göreve
Çevre Dairesi göreve
58 0
Maaşlara artış geliyor
Maaşlara artış geliyor
395 0
Endurocular Girne’de yarıştı
Endurocular Girne’de yarıştı
12 0
Koopspor, finale göz kırptı
Koopspor, finale göz kırptı
11 0
Yılanlara dikkat
Yılanlara dikkat
139 0
banner797
banner854

Kanlı Göçmenköy’e, Erin ve Rifat GG’ye

banner476

banner825
Kanlı Göçmenköy’e, Erin ve Rifat GG’ye
AKSA Süper Lig’in başkent ekiplerinden Göçmenköy ve Gençlik Gücü takas transfer gerçekleştirdiler.
Bordo mavili ekip Göçmenköy, Süper Lig’in yeni ekibi China Bazaar Gençlik Gücü’nden Hasan Kanlı’yı renklerine bağladığını açıkladı. Yapılan açıklamada Gençlik Gücü’ne Hasan Kanlı’ya karşılık geçtiğimiz sezonun ikinci devresini SFC Dörtyol’da geçiren Rifat Kanıöz ve iki yıldır kiralık olarak G.Gücü’nde forma giyen Erin Uluçlar’ın verildiği belirtildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.