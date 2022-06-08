Kanlı Göçmenköy’e, Erin ve Rifat GG’ye

AKSA Süper Lig’in başkent ekiplerinden Göçmenköy ve Gençlik Gücü takas transfer gerçekleştirdiler.

Bordo mavili ekip Göçmenköy, Süper Lig’in yeni ekibi China Bazaar Gençlik Gücü’nden Hasan Kanlı’yı renklerine bağladığını açıkladı. Yapılan açıklamada Gençlik Gücü’ne Hasan Kanlı’ya karşılık geçtiğimiz sezonun ikinci devresini SFC Dörtyol’da geçiren Rifat Kanıöz ve iki yıldır kiralık olarak G.Gücü’nde forma giyen Erin Uluçlar’ın verildiği belirtildi.

