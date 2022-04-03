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İskoçya derbisinde kazanan Celtic

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İskoçya Premier Lig'deki "Old Firm" derbisinde Celtic, Rangers'ı 2-1 mağlup etti

İskoçya derbisinde kazanan Celtic

Glasgow kentinin iki köklü kulübünü karşı karşıya getiren 32. hafta maçında, 2. sıradaki Rangers, lider Celtic'i ağırladı.
Rangers, Ramsey ile 3. dakikada öne geçti. Fakat Celtic, Rogic'in 7 ve Carter-Vickers'ın 43. dakikadaki golleriyle mücadeleyi kazandı.
Ligdeki yenilmezlik serisini 26 karşılaşmaya çıkaran Celtic, seyircisi önünde çıktığı son 35 lig maçını kaybetmeyen Rangers'ın serisini de noktaladı.
Celtic, ligin bitimine 6 maç kala puanını 79'a yükseltti. Rangers ise 73 puanda kaldı.
 
 

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Etiketler; #İskoçya #Celtic
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