İskele’den, İsrail’e

Necati KÜLAHLILAR
İskele Gençler Birliği’nin Süper Ligde mücadele ettiği dönemde takım kadrosunda yer alan Ganalı merkez orta saha futbolcusu Elvis Sakyi, İsrail’in güçlü ekiplerinden MaccabiPetahTikva takımında forma giyiyor.
2018 – 2019 sezonunda Gençler Birliği’nde forma giyen Ganalı 24 yaşındaki futbolcu Elvis Sakyi, 2 sezon Malta Süper Liginde oynadıktan sonra İsrail’in MaccabiPetahTikva takımına transfer oldu.Elvis Sakyi,Malta’daki takımı Gzira United ile UEFA Avrupa Liginde de forma giyerken, Hırvatistan’ın ünlü HajdukSplit takımını eledi.
İsrail’in en üst ligi olan Ligatha’Al Liginde beşinci sırada yer alan Maccabi Petah Tikva takımının orta sahadaki en etkili isimleri arasında yer alan Elvis Sakyi’nin piyasa değeri ise 150,000 Euro olarak açıklandı.
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