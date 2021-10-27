İskele’de kazanan dostluk

BTM Birinci Ligin Aralık sonunda başlatılması planlanmasına rağmen, kesinlik kazanmaması kulüplerin çalışmalarını sürdürmesine engel olmuyor.

Kulüpler, antrenmanların yanı sıra hazırlık maçlarını da yoğunlaştırdılar. BTM Birinci Lige iddialı hazırlanan iki kulüp 1461 İskele Trabzonspor ile Karaoğlanoğlu da hazırlık maçında karşılaştılar. Dostça ve centilmence geçen İskele Cumhuriyet Stadındaki maç 1 – 1 berabere tamamlandı.

