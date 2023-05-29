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İskele Karmasından örnek davranış...!

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İskele Karmasından örnek davranış...!
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Deprem Şehitleri Turnuvasında yarı finale yükselen İskele Karması ilk tur maçlarında örnek bir davranışa imza attı.
Karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlardan 20 TL giriş ücreti alınırken İskele Karması oynayacağı Lefkoşa Karması maçına bilet keserek girdi. 40 bilet ödeyerek sahaya giren İskele Karması toplanan gelirin Melekler Derneğine bağışlanacak olması nedeni ile ayakta alkışlanacak bir olaya imza attı.
 
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