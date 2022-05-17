İncirli’de mutlu son

Teknik direktör Ahmet Ogan yönetimindeki İncirli 7 haftalık çok zorlu periyotta istediği sonuçlar alınarak play-out oynamadan ligi tamamlamanın sevinci yaşanıyor

Aksa 1.ligde tarihinde ilk kez mücadele eden İncirli, sıkıntılı geçen lig maratonu mutlu sonla noktaladı. İncirli kulüp başkanı Derviş Hulusioğlu tarafından ligin 24.haftasından itibaren teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, kaleci antrenör Mustafa Özkaraman göreve getirilerek sezonu ligde kalarak tamamlanması camiayı oldukça mutlu etti. Teknik direktör Ahmet Ogan yönetimindeki İncirli 7 haftalık çok zorlu periyotta istediği sonuçlar alınarak play-out oynamadan ligi tamamlamanın sevinci yaşanıyor.

Kilit Maçların Kazanılması Ligde Tuttu

İncirli teknik direktörü Ahmet Ogan, rakiplerimizle oynadığımız özellikle Yeniboğaziçi, Bostancı Bağcıl deplasman maçları yanı sıra ligin son maçında evimizde oynadığımız Çanakkale maçlarını çok zorda olsa 1-0’lık sonuçlarla kazanmamız, ligde kalmamız adına en önemli sonuçları olarak görüldüğünü belirterek, kilit maçların kazanılması takımı ligde tuttuğunu söyledi. Ligde yeni takımı olmak, tarihinde ilk kez 1.ligde mücadele etmenin dez avantajları yanı sıra sezon içerisinde yapılan 4 teknik adam değişikliği, kadroda olan Ahmet Arıtaş, devre arasında yapılan transferlerden Mustafa Tekpınar, Mehmet Sakallı, Asilkan Sadıkoğlu’nun takımı yarı yolda bırakmaları doğru bir davranış olmadığını belirten Ahmet Ogan, üst düzey oyunculara yakışmadığını belirtti. Göreve geldiğimizde kulüple sıkıntısı olan takımdan ayrılan veya kadro dışı kalan tüm oyuncularla görüştüğünü belirten Ahmet Ogan, mücadelemize ortak olacak, takıma katkı koymak isteyen futbolcularımıza kapılarımızı açarken, dönen ve dönmeyen futbolcularımız olduğuna vurgu yaparak, vicdanen rahat olduğunu belirtti.

Karanlıktan Aydınlığa

İncirli teknik direktörü Ahmet Ogan, göreve geldiğimiz günden beri saha içinde ve saha dışında önemli sıkıntıların var olmasına rağmen başkan, yönetim, teknik kadro, futbolcularımızın heyecanı istek ve arzuları, mücadele gücünü yükselterek, takım halinde kenetlendiklerini, kilit maçlarda aldığımız önemli sonuçların ardından tarihinde ilk kez mücadele ettiğimiz Aksa 1.ligde play-out oynamadan ligi mutlu sonla noktalamanın sevinci yaşandığını belirtti. Başkanımız Derviş Hulusioğlu yönetimi, teknik kadromuzla birlikte daralan kadro ve gençlerle birlikte tüm olumsuzluklara rağmen bıkmadan usanmadan, asla vazgeçmeden, terinin son damlasına kadar sahada arslanlar gibi mücadele eden futbolcu kardeşlerimizle İncirli’yi “karanlıktan aydınlığa” çıkarmanın mutluluğu yanı sıra haklı gurur yaşayarak, gönül rahatlığıyla sezonu noktaladıklarını söyledi.