İlk finalist Türk Ocağı

Northernland Kıbrıs Kupası yarı final rövanş maçında Türk Ocağı konuk olduğu Gençlik Gücü karşısında 2-0 geriye düşmesine karşın normal süreyi 3-2 önde tamamlayarak maçı uzatmaya götürürken, uzatmalarda da takımlar birer gol atınca penaltı atışları sonucunda rakibine üstünlü sağlayan Türk Ocağı ilk finalist oldu



Hakemler: Mehmet Sezener, Mustafa Torun, Emre Çevikdal

C.B. Gençlik Gücü: Emre, Ali Akbulut, Erin, İbrahim Karadal, Mishali, Sezgin, Rifat, Mahmut, Özgür, Turgut, Aşkın

Türk Ocağı Limasol: Hüseyin, Ertaç, İlker İnceler, Doğukan, Sillah, İbrahim Köse, Yunus, Ömer, Bilal, Mehmet Uçar, İlker Tek

Goller: 9.Dk İbrahim Karadal, 14.Dk Özgür, Dk 117 Mishali penaltı (GG)- 36.DK Ömer, 45.DK (P) İbrahim Köse, 79.Dk Bilal, Dk 94 Remzi (TOL)





Northernland Kıbrıs Kupası’nda ilk finale yükselen ekip Türk Ocağı oldu. Rakibi China Bazaar Gençlik Gücü’nü seri penaltı atışları sonrasında mağlup eden Türk Ocğık, finale yükselme başarısı gösterdi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kıbrıs Kupasında yarı final rövanş maçında ChinaBazaar Gençlik Gücü, 3-2 kazandığı maçın sövanşınadaAtatürk Stadında Türk Ocağı'nı konuk etti.

Dk 9 Gençlik Gücü atağına yapılan ortaya iyi yükselen Halil İbrahim Karadal'ın kafa vuruşu ağlara gitti. 1 - 0

Dk 15 Ceza alanı içerisinde topla buluşan Özgür Ongun, zarif hareketlerle 5 savunmacıyı 2 kez ekarte edip golü attı.

Dk 36 defansın arasına atılan topa hareketlenen Özgür, defansa rağmen şutunu çekip, golü attı. 2 - 1

Dk 44 Ertaç'ın frikikten şutunu kaleci Emre direk dibinden çıkardı.

Dk 45 Ertaç'a yapılan harekette kazanılan penaltı vuruşunu İbrahim Köse ağlara gönderdi. 2 - 2

İkinci devrede her 2 takım da kötü ve vasat bir performans sergilerken, ilk tehlikeli atakta 74. Dakikada Mahmut topu taşıdı. Hasan'a topuk pasında Hasan'ın şutunu kaleci Hüseyin çıkardı.

Dk 77 Ertaç'ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Bilal'ın kafa vuruşu ağlara gitti. 2 – 3

Dk 80 Sahaya top atan Yunus, çift sarı karttan kırmızı kart gördü.

Dk 85 Sillah'ın pasında savunmayı geçen Remzi topu kaleye gönderemedi.

Dk 87 Hasan kaleci Hüseyin ile karşı karşıya kaldı. Ancak Hüseyin gole izin vermedi.

Dk 90+2 Remzi'nin pasında Doğukan kaleci Emre ile karşı karşıya kaldı. Ancak vuruşunu Emre çıkardı.

2 – 3'lük skorla maç uzatmaya gitti.

Dk 94 Doğukan'ın ortaya çevirdiği topu Remzi 6 pasta ağlara yolladı. 2 4 Golden sonra saha kenarı karıştı. Türk Ocağı'ndan İlker Tek ve ChinaBazaar Gençlik Gücü'nden Halil İbrahim Karadal kırmızı kart gördüler. Uzatmanın ilk devresi 2 - 4 tamamlandı.

117. dakikada ChinaBazaar Gençlik Gücü penaltı vuruşu kazandı. Mishali golü attı. 3 – 4 Bu skorla maç penaltılara gitti.

Türk Ocağı 1 penaltı vuruşunu değerlendiremezken, ChinaBazaar Gençlik Gücü 3 penaltı vuruşundan yararlanamadı. Maçın skoru da 4 – 7 olurken, Türk Ocağı finale yükseldi.



Stadyum: Lefkoşa Atatürk StadıHakemler: Mehmet Sezener, Mustafa Torun, Emre ÇevikdalC.B. Gençlik Gücü: Emre, Ali Akbulut, Erin, İbrahim Karadal, Mishali, Sezgin, Rifat, Mahmut, Özgür, Turgut, AşkınTürk Ocağı Limasol: Hüseyin, Ertaç, İlker İnceler, Doğukan, Sillah, İbrahim Köse, Yunus, Ömer, Bilal, Mehmet Uçar, İlker TekGoller: 9.Dk İbrahim Karadal, 14.Dk Özgür, Dk 117 Mishali penaltı (GG)- 36.DK Ömer, 45.DK (P) İbrahim Köse, 79.Dk Bilal, Dk 94 Remzi (TOL)Northernland Kıbrıs Kupası’nda ilk finale yükselen ekip Türk Ocağı oldu. Rakibi China Bazaar Gençlik Gücü’nü seri penaltı atışları sonrasında mağlup eden Türk Ocğık, finale yükselme başarısı gösterdi.Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kıbrıs Kupasında yarı final rövanş maçında ChinaBazaar Gençlik Gücü, 3-2 kazandığı maçın sövanşınadaAtatürk Stadında Türk Ocağı'nı konuk etti.Dk 9 Gençlik Gücü atağına yapılan ortaya iyi yükselen Halil İbrahim Karadal'ın kafa vuruşu ağlara gitti. 1 - 0Dk 15 Ceza alanı içerisinde topla buluşan Özgür Ongun, zarif hareketlerle 5 savunmacıyı 2 kez ekarte edip golü attı.Dk 36 defansın arasına atılan topa hareketlenen Özgür, defansa rağmen şutunu çekip, golü attı. 2 - 1Dk 44 Ertaç'ın frikikten şutunu kaleci Emre direk dibinden çıkardı.Dk 45 Ertaç'a yapılan harekette kazanılan penaltı vuruşunu İbrahim Köse ağlara gönderdi. 2 - 2İkinci devrede her 2 takım da kötü ve vasat bir performans sergilerken, ilk tehlikeli atakta 74. Dakikada Mahmut topu taşıdı. Hasan'a topuk pasında Hasan'ın şutunu kaleci Hüseyin çıkardı.Dk 77 Ertaç'ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Bilal'ın kafa vuruşu ağlara gitti. 2 – 3Dk 80 Sahaya top atan Yunus, çift sarı karttan kırmızı kart gördü.Dk 85 Sillah'ın pasında savunmayı geçen Remzi topu kaleye gönderemedi.Dk 87 Hasan kaleci Hüseyin ile karşı karşıya kaldı. Ancak Hüseyin gole izin vermedi.Dk 90+2 Remzi'nin pasında Doğukan kaleci Emre ile karşı karşıya kaldı. Ancak vuruşunu Emre çıkardı.2 – 3'lük skorla maç uzatmaya gitti.Dk 94 Doğukan'ın ortaya çevirdiği topu Remzi 6 pasta ağlara yolladı. 2 4 Golden sonra saha kenarı karıştı. Türk Ocağı'ndan İlker Tek ve ChinaBazaar Gençlik Gücü'nden Halil İbrahim Karadal kırmızı kart gördüler. Uzatmanın ilk devresi 2 - 4 tamamlandı.117. dakikada ChinaBazaar Gençlik Gücü penaltı vuruşu kazandı. Mishali golü attı. 3 – 4 Bu skorla maç penaltılara gitti.Türk Ocağı 1 penaltı vuruşunu değerlendiremezken, ChinaBazaar Gençlik Gücü 3 penaltı vuruşundan yararlanamadı. Maçın skoru da 4 – 7 olurken, Türk Ocağı finale yükseldi.