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İlk derbinin hakemi Karaoğlan

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Galatasaray - Trabzonspor mücadelesinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak

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İlk derbinin hakemi Karaoğlan
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Süper Lig'in 2. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
18 AĞUSTOS CUMA:
21.00 İstanbulspor-Mondihome Kayserispor: Sarper Barış Saka
21.00 Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan
19 AĞUSTOS CUMARTESİ:
19.15 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Yiğit Arslan
21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Mert Güzenge
21.45 Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
20 AĞUSTOS PAZAR:
19.15 RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker
21.45 Beşiktaş-Pendikspor: Kadir Sağlam
21.45 Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor: Arda Kardeşler
21 AĞUSTOS PAZARTESİ:
21.00 Yılport Samsunspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
21.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor: Cihan Aydın
 
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