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İktisatbank BTM 2.Lig'de final maçları programı açıklandı

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İktisatbank BTM 2.Lig'de final maçları programı açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Lig'de final maçlarının tarihleri ve yerleri belli oldu.
12 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ (SAAT 19.30)
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Tuzlaspor - Gayretköy GSK
Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dipkarpaz SK - Sadrazam Kayalar SK
13 AĞUSTOS 2023 PAZAR (SAAT 19.30)
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Atoll Kozanköy SK - Gaziköy SK
 
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