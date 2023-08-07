İktisatbank BTM 2.Lig'de final maçları programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Lig'de final maçlarının tarihleri ve yerleri belli oldu.
12 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ (SAAT 19.30)
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Tuzlaspor - Gayretköy GSK
Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dipkarpaz SK - Sadrazam Kayalar SK
13 AĞUSTOS 2023 PAZAR (SAAT 19.30)
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Atoll Kozanköy SK - Gaziköy SK
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