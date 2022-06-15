İktisatbank BTM 2. Ligde 5.Hafta maç programı

17 Haziran 2022, Cuma
1.GRUP
18.00 Zümrütköy Stadı’nda Zümrütköy-Yedidalga Aksu
2.GRUP
18.00 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı’nda Yeşiltepe Ilgaz-Mevlevi
3.GRUP
18.00 Gönyeli Stadı’nda Pınarbaşı-Şirinevler
5.GRUP
18.00 Gazimağusa Canbulat Stadı’nda Yenişehir-Çayönü
6.GRUP
18.00 Geçitkale Stadı’nda Autorite Civisil-Tatlısu Seracılar
7.GRUP
18.00 Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Kaplıca Karadeniz 61-Ardahan
18 Haziran 2022, Cumartesi
1.GRUP
18.00 Gayretköy Sahası’nda Gayretköy-Poy Rent A Car Yeşilyurt
2.GRUP
18.00 Zümrütköy Stadı’nda Kalkanlı-Yeşil Harnıp Kozanköy
3.GRUP
18.00 Gönyeli Stadı’nda Ağırdağ Boğaz-Bahçeli
4.GRUP
18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı’nda Pergama-Gaziköy
5.GRUP
18.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Tuzla-Pile
6.GRUP
18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Alaniçi-Ötüken
18.00 Geçitkale Stadı’nda SFC Boğaziçi-Mutluyaka
7.GRUP
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Ergazi-Bafra
19 Haziran 2022, Pazar
1.GRUP
18.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Akçay-Gaziveren
2.GRUP
18.00 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Akdeniz-Çamlıbel
3.GRUP
18.00 Göçmenköy Stadı’nda Alayköy-Serhatköy
4.GRUP
18.00 Cihangir Stadı’nda Yeniceköy-Kırıkkale
5.GRUP
18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Korkuteli-Güvercinlik
7.GRUP
18.00 Dipkarpaz Stadı’nda Dipkarpaz-Yarköy
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