İkişer atıp, birer aldılar

Yer: Erdal Barut Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Hakan Gök, Mustafa Torun

Esentepe: Osman, Emek, Okan, Emre, Melih, Tuğra, Salih, Ege(75.Dk H.Ermiş) Mustafa, Semih, Devran(56.Dk İlyas)

Pera L.Gençlerbirliği: Ali, Ertan, Emir, Mahmut, Barın, Abdulaziz, Olgun, Mehmetali(84.Dk Yekta)Sinan(77.Dk Sertan)Kadir, İsmet

Goller: 26.Dk Tuğra, 74.Dk Emek(P)(Esentepe)28.Dk Sinan, 36.Dk Barın(G.Birliği)



Aksa 1.ligin zirveye oynayan iki ekibi Esentepe ile Pera Gençlerbirliği arasındaki mücadelede 2-2’lik ortaya çıkınca taraflar birer puana razı oldular.

Karşılaşmanın ilk devresinde karşılıklı ataklar vardı ve 26.dakikada gelişen Esentepe atağında Tuğra attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün hemen ardından gelişen Pera Gençlerbirliği atağında Sinan sahneye çıktı ve attığı golle skoru 1-1 yaptı. 36.dakikada gelişen bir başka Pera Gençlerbirliği atağında genç futbolcu Barın attığı golle takımını deplasmanda 2-1 öne geçirdi ve devre bu skorla sona erdi. İkinci devrede de çekişmeli geçen maçın 74.dakikadasında gelişen Esentepe atağında ceza alanı içinde oluşan pozisyonda Mehmet Sezener penaltı kararı verdi ve atışı kullanan Emek topu ağlara göndererek skoru 2-2 yaptı ve maçta bu skorla sona erdi.

Fotoğraf: Richard Beale