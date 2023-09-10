İbrahim Sofu Kupası, Binatlı’nın

İsmet KARAOSMAN

Binatlı Spor Kulübünde, Veleddin Taşkent başkanlığındaki yönetim kurulu İbrahim Sofu anısına anı maçı organize etti. Binatlı genç yaşta hayatını kaybeden İbrahim Sofu anısına Yılmazköy ile anı maçı oynadı. İbrahim Sofu Anı Maçında, Binatlı ile Yılmazköy, Mustafa Üçöz Stadında karşılaştılar. Kerem Eran’ın yönettiği maça Yılmazköy daha etkili başlarken, 1 de penaltı vuruşundan yararlanamadı.

İlk 25 dakikadan sonra oyunun kontrolünü sağlayan Binatlı, ilk devreyi de Aziz’in golüyle 1 – 0 önde tamamladı. İkinci devrede daha etkili oynayan Binatlı, Malik’in golüyle skoru 2 – 0 yaparken, İbrahim Sofu Anı Maçını kazanıp kupayı kazanan takım oldu. Maç sonunda 2 takımın başkan ve yöneticileri hakemlere ve takımlara ödüllerini verdiler.



