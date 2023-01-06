Hüseyin Sadıklar ve Fırat Ersalan resmen Değirmenlik’te

Ara transferin hızlı ekibi Miracle Değirmenlik Yenicami’nin yıldız futbolcusu Fırat Ersalan ve Göçmenköy’ün tecrübeli futbolcusu Hüseyin Sadıklar’a Futbol Federasyonunda imza attırdı.
İki yıldız isim bu akşam Değirmenlik'in Antalya kampına katılacaklar.
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