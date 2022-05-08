Heyecan Play-Off ve Play-Out maçlarında sürecek

AKSA Süper Lig ile 1. Lig 2021-2022 futbol sezonunda normal sezon dün oynanan maçlarla tamamlanırken, gözler önümüzdeki hafta sonu başlayacak Süper Lig’de play-out, 1. Lig’de ise play-off maçlarına çevrildi.

Süper Lig’de Göçmenköy, Türk Ocağı, Hamitköy ve Baf Ülkü Yurdu play-out maçları oynayacak. 1. Lig’de ise Miracle Değirmenlik, Gençler Birliği, Karşıyaka ve Esentepe takımları süper ligve çıkmak için play-off maçları oynayacak. 1. Lig’de dün İncirli’nin Çanakkale’yi 1-0 yenmesi sonucunda Çanakkale play-out maçlarına gerek kalmadan lig düşen 3. takım oldu.

MAÇ PROGRAMLARI BELLİ OLDU

AKSA Süper Lig Play-Out ve AKSA 1.Lig Play-Off Grupları'nda ilk maçlar ve maçların oynanacağı statlar belli oldu. İlk maçlar 14 Mayıs 2022 Cumartesi saat 17.00'de oynanacak.

1.hafta programları şöyle;

AKSA Süper Lig Play-Out

Göçmenköy-Hamitköy (Cihangir Stadı)

Türk Ocağı-Baf Ülkü Yurdu (Lefkoşa Atatürk Stadı)

AKSA 1.Lig Play-Off

Miracle Değirmenlik-Karşıyaka (Güzelyurt Üner Berkalp Stadı)

L. Gençler Birliği - Esentepe (Paşaköy 100.Yıl Stadı)

