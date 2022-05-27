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Hasan Piro’nun gönlü Mesarya’da

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Bonservisi Alsancak Yeşilova’da olan Hasan Piro, yeni sezon için Mesarya kulübüne söz verdi

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Hasan Piro’nun gönlü Mesarya’da
Başarılı kaleci Hasan Piro, Alsancak Yeşilova’da futbol oynamama kararı alırken, ilk tercihi yine Mesarya olacak. Mesarya transferi gerçekleşmemesi halinde Hasan Piro büyük ihtimalle Miracle Değirmenlik’e transfer olacak. Bonservisi Alsancak Yeşilova’da olan Hasan Piro, yeni sezon için Mesarya kulübüne söz verdi.
Geçen sezonki gibi yönetim ve teknik heyetin göreve devam edecek olması halinde Hasan Piro’nun tercihi yine Mesarya olacak. Alsancak Yeşilova’ya orada futbol oynamayacağını söyleyen Hasan Piro, Mesarya kulübüne transferinin olmaması halinde başka takıma transfer olacak. Hasan Piro’ya en ciddi teklifi götüren kulüp ise Miracle Değirmenlik oldu. Miracle Değirmenlik kulüp başkanı Hakan Törehan, Hasan Piro’ya transfer teklifini iletti. Hakan Törehan’ın, Hasan Piro’ya, Alsancak Yeşilova ile görüştüklerini söylediği ve kulüpler arasında transfer için her şeyin tamam olduğu bilgisini ilettiği öğrenildi. Hakan Törehan’ın, kısa süre içerisinde Hasan Piro’yla görüşüp konuşmak istediği bilgisi edinildi.
 
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