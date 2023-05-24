Hasan Onalt anısına oynayacaklar

Ülkemizin değerli merhum işadamlarından Hasan Onalt 28 Mayıs Pazar günü Aslanköy ile Pergama Spor Derneği arasında oynanacak olan karşılama ile anılacak

Aslanköy’ün ve ülkenin sevilen ismi geçen yıl hayatını kaybeden değerli iş adamı Hasan Onalt ölümünün birinci yılında anılıyor.

Aslanköy ile PergamaSpor Derneği arasında oynanacak olan anı maçı 28 Mayıs Pazar günü saat 17:00’de Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadyumu’nda oynanacak.

Konuyla ilgili Aslanköy Spor Kulübü’n den şu paylaşım yapıldı:

“Kulübümüz yeni sezon öncesi hazırlıklarına anlamlı bir turnuva daha düzenleyerek devam ediyor.

Zamansız aramızdan ayrılan, köyümüz ve ülkemizin önemli iş adamlarından Hasan Onalt adına düzenlemiş olduğumuz, değerli Hasan abimizi saygı ile anacağımız bu turnuvada Pergama SD ile karşılaşıyoruz.

Tüm halkımız davetlidir.”



