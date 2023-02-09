Hasan Oktay Minci, TTFF gençlerini çalıştıracak

İngiltere’deki TTFF 16 ve 17 yaş karma teknik direktörü Hasan Oktay Minci oldu

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu paylaştığı basın açıklamasıyla, bu yıl TTFF 16 ve 17 yaş karma grubunun teknik direktörünün tecrübeli spor adamı Hasan Oktay Minci olduğunu duyurdu.

İşte TTFF tarafından yapılan açıklama şöyle:

‘‘Türk Toplumu Futbol Federasyonu 2021/2022 Sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu Milli takım tesislerinde gerçekleştirmiş olduğu temasta profesyonel lige yükselen Ümraniye 16 yaş takımı ile yapmış olduğu karşılaşmada Londra Karmasının hocalığını Ali Söner ve Mustafa Söner eşliğinde Karmamız galip gelerek Riva tesislerinden ayrıldık. Öncelikle hocalarımızın verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder birçok daha gencimize rehberlik etmelerini dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu ile yapmış olduğumuz sıcak temasları devam etmesi ve daha ileriye taşımamız gerekçesi düşüncesiyle bu temasların 2022/2023 sezonunda da devam etmesine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından büyük destek alarak yolumuza devam ediyoruz.

İngiltere’de yaşayan gençlerimize büyük müjde. Nisan ayinda gerçekleştireceğimiz turnuva tarihleri belli oldu . 12-17 Nisan tarihlerinde Türkiye Futbol Federasyonu Milli takim tesislerinde yapacağımız temaslarda 16/17 yaş karmamızın teknik direktörü bu yıl tüm Türk halkinin yakından tanıdığı ve üstün başarılara imza atan Hasan Oktay Minci oldu. Minci gençlerimizin geleceğini düşünerek kollari sivadi.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu olarak topluma ve Türk gençliğine hizmet verdikleri için sayin Hasan Oktay Minci hocamıza teşekkür ederiz.’’



