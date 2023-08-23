Hasan Mehter Anı Maçı Dumlupınar’ın

Necati KÜLAHLILAR
Cihangir spor kulübünü düzenlediği Hasan Mehter Anı Maçını Yonpaş Dumlupınar kazandı.
Cihangir Stadında oynanan anı maçını 90 dakika sonunda Yonpaş Dumlupınar, Cihangir’i 2- 4 yenerek kazandı. Maç sonunda hakemlere ve takımlara plaket verildi.
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