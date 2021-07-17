Hamitköy’de dostluk kazandı

Takımların 2021 – 2022 futbol sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, hazırlık maçları ile maç eksikliklerini gidermeye başladılar.

Başkent’in Süper Ligdeki 2 ekibiHamitköy ile Göçmenköy, Esat Erdoğmuş Stadında karşılaştılar. Serkan Şimşek’in yönettiği maç denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçerken, devre golsüz tamamlandı.

İkinci devrede Hamitköydaha etkili oynarken, Kemal Barbet ile 1 – 0 öne geçti. Göçmenköy oyunun son bölümünde Erce Çakmak ile golü bulunca maç 1 – 1 berabere tamamlandı.

