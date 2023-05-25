Hamitköy Süper Lige veda etti

AKSA Süper Lig Play-out 3. maçında Türk Ocağı karşısında iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Hamitköy, ligden ihraç edilen Miracle Değirmenlik ve düşen Gönyeli'nin ardından lige veda eden son takım oldu
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.