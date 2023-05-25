banner913
banner932
GG sonunu getiremedi
GG sonunu getiremedi
12 0
Lefkoşa’da yarın “2023 Avrupa Günü” etkinliği düzenleniyor
Lefkoşa’da yarın “2023 Avrupa Günü” etkinliği düzenleniyor
9 0
 
Biyologlar Derneği, plastik yasağında geri adım atılmaması uyarısı yaptı
Biyologlar Derneği, plastik yasağında geri adım atılmaması uyarısı yaptı
12 0
KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatında gözlemci üye sıfatıyla temsil edildi
KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatında gözlemci üye sıfatıyla temsil edildi
12 0
Başbakan Üstel başkanlığındaki bir heyet bugün Adıyaman’a gitti
Başbakan Üstel başkanlığındaki bir heyet bugün Adıyaman’a gitti
14 0
Toplu konut için imzalar atıldı
Toplu konut için imzalar atıldı
24 0
Engelsiz Yaşam Evi Projesi hayata geçiyor
Engelsiz Yaşam Evi Projesi hayata geçiyor
14 0
banner915

Hamitköy Süper Lige veda etti

banner476

banner825
Hamitköy Süper Lige veda etti
banner931
AKSA Süper Lig Play-out 3. maçında Türk Ocağı karşısında iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Hamitköy, ligden ihraç edilen Miracle Değirmenlik ve düşen Gönyeli'nin ardından lige veda eden son takım oldu
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.