Hamitköy Süper Lige veda etti

AKSA Süper Lig Play-out 3. maçında Türk Ocağı karşısında iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Hamitköy, ligden ihraç edilen Miracle Değirmenlik ve düşen Gönyeli'nin ardından lige veda eden son takım oldu

