Hamitköy, Süleyman Şeb’i transfer etti

Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy, Süper Lig hedefiyle hazırlandığı 2023 – 2024 sezonu hazırlıklarını aralıksız sürdürürken, transfer çalışmalarına da hız verdi.
2 olan Türkiyeli oyuncu hakkının ilkini kaleciden yana kullanan Hamitköy, ikinci hakkını ise hücumdan yana kullandı. Hamitköy, 4 yıldır ülkemizde oynayan forvet ve kanat oyuncusu Süleyman Şeb’i transfer etti.
Değirmenlik ve Demirhan formaları ile başarılı sezonlar geçirmiş olan 29 yaşındaki Süleyman Şeb, Hamitköy ile antrenmanlara başladı.
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