Hamitköy, son dakikada yıkıldı

Stadyum: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Sertan Alkın, Yusuf Atlar
Hamitköy: Tolga,Toykan,Ömer(87.Dk Salih),Faye, Sercan,Mert,Serhat(80.Dk Kemal),Altan(70.Dk Cemre),Osman,İbrahim Güler,Ardahan(46.Dk Orhan)
MTG: Ufuk,Uğur,Mehmet Gürlü(90.Dk Bünyamin),Isaac,Yusuf,Emre Özsin, Mustafa Salk, Pote, Mustafa Yaşınses(78.Dk Emre Kuvvetlişahin), Ünal, Şenol
Kırmızı kart: 21.Dk Yusuf Beyazi (MTG)
Goller: 41 ve 84.Dk Toykan(Hamitköy)-11.Dk Mustafa Yaşınses,75 ve 90+5.Dk Pote(MTG)
AKSA Süper Ligin 28. Hafta maçında Hamitköy, Mağusa Türk Gücü’nü, Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında konuk etti.
2.Dk: MTG atağında Emre Özsin sağdan topu ceza alanına ortaladı. Şenol’un kafa vuruşunda kaleci Tolga’nında müdahalesi sonrası top üst direkten geri geldi.
9.Dk: MTG atağında Şenol’un sağdan ortasında Mustafa Yaşınses arka direkte yerden sert bir şut atarak topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-1 MTG
21.Dk: Hamitköy atağında Faye, MTG savunmasının büyük hatasında araya girerek topun sahibi oldu ve kaleci Ufuk’un üzerinden aşırtı ve boş kaleye gitmek üzereyken Yusuf Beyazi, Faye’yi formasından çekti. Hakem Mehmet Sezener bu hareket üzerine penaltı noktasını gösterdi ve Yusuf Beyazi’yi kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
23.Dk: Penaltı atışını kullanan Toykan’ın vuruşunda kaleci Ufuk gole izin vermedi.
41.Dk: Hamitköy atağında Altan sağdan topu ceza alanına ortaladı ve Toykan’ın vuruşunda savunmaya da çarpan top filelere gitti. Hamitköy 1-1 MTG
51.Dk: Hamitköy atağında Ömer sağ kanattan çalımlarla topu ileriye taşıdı ve pasını Toykan’a aktardı. Toykan’ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşunda top üst direkten geri geldi.
66.Dk: MTG atağında Uğur’un soldan ortasında Şenol kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten az farkla dışarıya gitti.
71.Dk: Hamitköy atağında Cemre’nin pasıyla Ömer savunma arkasına sarktı ancak kaleci Ufuk kalesini zamanında terk ederek tehlikeyi önledi.
75.Dk: MTG kontra atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Pote’nin şutunda İbrahim Güler’in müdahalesine rağmen top filelere gitti. Hamitköy 1-2 MTG
84.Dk: Hamitköy atağında sol kanatta topla buluşan Toykan yaklaşık 40 metreden yaptığı vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-2 MTG
90+5.Dk: MTG atağında Uğur’un ceza alanına gönderdiği ara pası kaleci Tolga kalesini terk ederek kesti ancak top Pote’nin önünde kaldı ve Pote vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-3 MTG
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